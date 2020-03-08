Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксBloomberg узнал о планах Эр-Рияда значительно нарастить нефтедобычу

Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о своем намерении значительно увеличить добычу вплоть до 12 млн баррелей в сутки (б/с) нефти на фоне отказа России согласовать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники, пожелавшие остаться анонимными.
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