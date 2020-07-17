Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.

Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Политика Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.

Здоровье Медики назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19 Москва, 17 июля 2020, 18:36 — REGNUM Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 сможет приниматься всеми за исключением людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы. 456

Происшествия Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела. 132

Политика В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости". 23

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 653

Футбол Семак не стал выделять фаворита в противостоянии «Спартака» и «Зенита» Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о грядущем поединке со «Спартаком» в рамках Кубка России.

Общество Свердловский губернатор объяснил проведение крестного хода в пандемию Было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с новой коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом, пояснил Куйвашев. 13

Кино Идрис Эльба выступил против цензуры расистских проектов Идрис Эльба («Лютер») выступил против цензуры и запрета различных фильмов и сериалов, где есть расистские темы или высказывания. 1

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada. 4

Общество Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2» НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков. 14

Экономика Россия удивит Запад восстановлением экономики Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. 4

Общество Найден ранний симптом коронавируса Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology. 66

Космос NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца. 9

Общество Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой Господин Лариш подтвердил, что знаком с господином Сафроновым, однако в профессиональном плане они общались исключительно как коллеги «на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности». 49

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 2,9K

Спорт В GOG бесплатно раздают Warhammer 40,000: Rites of War В GOG началась раздача Warhammer 40,000: Rites of War. Пользователи магазина смогут получить стратегию бесплатно до 19 июля.

Гаджеты Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов В топ-3 попали Samsung Galaxy M30s и Redmi 8. Среди смартфонов, склонных к перегреву, в рейтинге присутствуют модели Xiaomi CC9 Meitu (36,94-40,36 градуса), Nokia 9 PureView (до 43,05 градуса), а также Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3. 9

Происшествия СК сомневается, что полицейский мог сломать руку журналисту Френкелю Петербургский следственный комитет назначил экспертизу в рамках доследственной проверки после инцидента с полицейским, который сломал руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю.