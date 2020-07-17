Энергетика
Газета.RuBloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.
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Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Здоровье
Медики назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Москва, 17 июля 2020, 18:36 — REGNUM Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 сможет приниматься всеми за исключением людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
REGNUM 11:36
Экономика
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:34
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Армия и оружие
На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий
Военнослужащий украинской армии перешел на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.
КП - Донецк 03:56
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Финансы
Курс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
Курс доллара превышает 72 рубля.
Эхо Москвы 06:36
Космос
Власти США ведут подготовку запуска пяти новейших ракет в космос
Политика Сегодня 14 июля в 20:29
Футбол
Семак не стал выделять фаворита в противостоянии «Спартака» и «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о грядущем поединке со «Спартаком» в рамках Кубка России.
Vprognoze.ru 11:50
Общество
Свердловский губернатор объяснил проведение крестного хода в пандемию
Было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с новой коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом, пояснил Куйвашев.
ТагилСити.ру 12:14
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Evo-rus.com 11:21
Кино
Идрис Эльба выступил против цензуры расистских проектов
Идрис Эльба («Лютер») выступил против цензуры и запрета различных фильмов и сериалов, где есть расистские темы или высказывания.
Игромания.ру вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Общество
Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»
НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
Экономика
Россия удивит Запад восстановлением экономики
Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU.
Взгляд.ру 07:56
Общество
Найден ранний симптом коронавируса
Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.
РИА Новости 11:10
Политика
В конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
В конгресс США 17 июля внесен законопроект о санкциях в отношении властей Турции за закупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Известия 12:38
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com 10:28
Общество
Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой
Господин Лариш подтвердил, что знаком с господином Сафроновым, однако в профессиональном плане они общались исключительно как коллеги «на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности».
Коммерсантъ 06:14
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%
Во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 12:39
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Спорт
В GOG бесплатно раздают Warhammer 40,000: Rites of War
В GOG началась раздача Warhammer 40,000: Rites of War. Пользователи магазина смогут получить стратегию бесплатно до 19 июля.
Cyber.sports.ru 11:11
Гаджеты
Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов
В топ-3 попали Samsung Galaxy M30s и Redmi 8. Среди смартфонов, склонных к перегреву, в рейтинге присутствуют модели Xiaomi CC9 Meitu (36,94-40,36 градуса), Nokia 9 PureView (до 43,05 градуса), а также Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3.
Evo-rus.com 09:47
Происшествия
СК сомневается, что полицейский мог сломать руку журналисту Френкелю
Петербургский следственный комитет назначил экспертизу в рамках доследственной проверки после инцидента с полицейским, который сломал руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю.
МР7.ру вчера в 12:59
Автоспорт
Motorsport: «Феррари» не будет увольнять Бинотто
Итальянская версия Motorsport сообщает, что генеральный директор скудерии Луи Камильери по-прежнему доверяет Бинотто и полагается на него в процессе перестройки команды с учётом нового потолка бюджетов.
Матч ТВ 07:53