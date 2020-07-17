Энергетика
Газета.RuBloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.
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Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 06:38
Общество
18 американских штатов оказались в красной зоне
Белый дом считает, что 18 американских штатов должны вернуться к более строгим санитарным ограничениям в связи с увеличением числа случаев заражения COVID-19.
Вести.Ru 12:54
Экономика
Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%
Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.
РБК 03:45
Экономика
Делягин: США могут запретить использовать доллары
Делягин отметил, что многое будет зависеть от США.
Deita.ru 15 июля в 07:50
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Политика
Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши
Алексей Столяров (Лексус) прокомментировал отзыв двух польских дипломатов из ООН после разговора пранкеров с президентом Анджеем Дудой.
РИА Новости 09:58
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета вчера в 14:10
Общество
В пятницу королева Елизавета посвятит в рыцари 100-летнего ветерана
Капитан Томас Мур, собравший пожертвования для Национальной службы здравоохранения, сумма которых превысила 30 млн фунтов стерлингов (более 2,6 млрд рублей), вскоре официально получит звание рыцаря.
МИР 24 15 июля в 17:25
Технологии
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики
Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:32
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Здоровье
Ученые назвали картофель опасным продуктом для гипертоников
Стало известно, что высокое кровяное давление неизбежно ведет к потере эластичности сосудов и ухудшению кровотока.
ToDay News Ufa 14:00
Политика
Пашинян хочет обсудить с Мишустиным ситуацию на границе с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на двусторонних переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Минске заявил, что хотел бы обсудить напряженную ситуацию на границе Армении и Азербайджана.
РИА Новости 14:18
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве возле киевской станции метро
Один человек пострадал в результате взрыва недалеко от станции Шулявская киевского метрополитена.
NewInform 14:27
Кино
Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры
Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
Piter.tv 13:40
Общество
Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса
Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.
РИА Новости 11:10
Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Общество
СПЧ попросил Минюст уточнить статус «массовых одиночных пикетов»
Совет по правам человека при президенте призвал Минюст разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", участников которых задерживают полицейские, ссылаясь на указы, связанные с пандемией.
Интерфакс 12:52
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Автоспорт
Феттель: Венгерская трасса нам больше подходит
Венгерская трасса больше подходит нашей машине, и я надеюсь, что так будет и завтра, но так это или нет, узнаем только в квалификации.
F1news.ru 14:30
Происшествия
СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26