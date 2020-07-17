Энергетика
Газета.RuBloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.
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Хоккей
«Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса
Московский ХК "Спартак" экстренно приостановил сборы в связи из-за вспышки коронавируса в команде.
Газета.Ru 15:37
Общество
Симоньян рассказала, как её домогались
SM News 11:32
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:34
Происшествия
В Киеве около станции метро произошел взрыв
В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:06
Шоу-бизнес
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ 03:02
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Армия и оружие
Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду
О возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной вблизи армянского города Мецамор атомной электростанции (Армянской АЭС) накануне заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
РБК 03:18
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Политика
Песков оценил решение Турции по собору Святой Софии
Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.
РИА Новости 04:35
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер Nissan Magnite
Свой самый маленький кроссовер официально презентовала компания Nissan, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 07:33
Экономика
Депутаты спросили у кабмина о компенсациях по вкладам в Сбербанке СССР
Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку в преддверии отчета правительства в парламенте в очередной раз поднял тему об урегулировании обязательств, помещенных до 20 июня 1991 г. на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 г. - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР, сообщил "Интерфаксу" лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Интерфакс - Россия 05:31
Космос
Четыре многоразовых космических корабля построят в РФ за $136 млн
News.ru 14 июля в 18:42
Общество
Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Политика
В Брюсселе начался саммит ЕС по поддержке экономики
В Брюсселе начал работу двухдневный саммит Евросоюза. Это первая за пять месяцев очная встреча лидеров ЕС, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:56
Здоровье
В Колорадо зарегистрировали случай заболевания бубонной чумой
Случай заражения бубонной чумой впервые с 2015 года зафиксирован в штате Колорадо.
ТАСС 14:19
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Транспорт
В РЖД обещают восстановить поезда в Белоруссию за три дня
Пегов пояснил, что «ровно три дня» необходимо, чтобы сработала электронная система продажи билетов. При этом есть поезд в Калининград.
BFM.ru 11:14
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45
Транспорт
РЖД запустили скоростные «Ласточки» между Москвой и Костромой
Коммерсантъ 14:53
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Общество
Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской семинарии
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина.
ТАСС 09:33
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru 03:42