Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.
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Китай продал 1 млн баррелей резервной нефти

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Bloomberg: Китай готовится обрушить нефтяной рынок

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Китай задумал обвалить цены на нефть

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Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

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Китай из импортера превратился в экспортера нефти

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У ОПЕК новая проблема: Китай продает нефть из запасов

Profinance.ru09:14
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
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Общество

Британская королева посвятила в рыцари 100-летнего ветерана

Согласно сообщению, Мур был посвящен в рыцари за свои «невероятные достижения по сбору средств» на борьбу с коронавирусом.
ИА Красная Весна 14:53
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
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Происшествия

В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»

Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
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Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
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Финансы

Санкции, нефть, выборы в США. Экономисты спрогнозировали будущее рубля

Заявлять об укреплении рубля грядущей осенью пока преждевременно, считает экономист, директор Департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.
Политика Сегодня вчера в 11:46
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Футбол

Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»

Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре. Ранее Митрюшкин попал в заявку "Монако" на товарищеский матч.
Газета.Ru 14:42
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
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Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news 15 июля в 20:55
94
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
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Общество

Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса

РИА Новости 11:10
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Авто

Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России

Лезги газет 10:13
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Происшествия

Один человек пострадал при взрыве возле киевской станции метро

Один человек пострадал в результате взрыва недалеко от станции Шулявская киевского метрополитена.
NewInform 14:27
Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news 14:23
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Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
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Спорт

Россиянин Волков объяснил решение выступать за Белоруссию

Российский легкоатлет Матвей Волков объяснил решение начать выступления за сборную Белоруссии.
Газета.Ru 14:41
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Evo-rus.com 11:21
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Наука

Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов

Комары вида Aedes aegypti являются распространителями таких заболеваний, как вирус Зика, желтая лихорадка, чикунгунья, денге.
Evo-rus.com 02:49
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Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Уголовное дело о клевете в отношении Навального возбудили 2 июля.
RuNews24.ru 05:53
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Космос

ТУСУР запатентовал новое нанопокрытие для защиты космических аппаратов

РИА Томск 15 июля в 02:40
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Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК вчера в 16:19
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Происшествия

В акваторию Байкала упал частный самолет

Легкомоторный самолет с пассажирами аварийно сел на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.
РИА Новости 13:33
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
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Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
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Общество

Число зарегистрированных безработных в России превысило 3 млн человек

Численность официально зарегистрированных безработных в России превысила 3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Регион online 13:51
Футбол

Президент «Реала» рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Onda Cero.
Газета.Ru 13:55
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