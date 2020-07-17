Энергетика
Газета.RuBloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.
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Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
iReactor 15 июля в 09:44
Политика
Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»
Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 16:45
Наука
С новой литиевой батареей электромобили смогут заряжаться в 3-5 раз быстрее
Некоторые учение предлагают вместо графита и меди использовать при изготовлении анодов металлический литий – это позволило бы повысить энергетическую плотность и производить батареи, которые заряжаются быстрее и обеспечивают в 10 раз большую емкость.
Хайтек+ 15 июля в 05:55
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Футбол
Тихонов не считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»
Бывший игрок и тренер "Спартака" Андрей Тихонов поделился мыслями о полуфинальном поединке Олимп - Кубка России между петербургским "Зенитом" и столичной командой, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 17:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.
Astera 09:37
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Выяснилось, что в замедлении процесса старения человека существенную роль играет поддержание нормального уровня железа в крови.
ToDay News Ufa 08:49
Кино
Премьера сериала «Сокол и Зимний солдат» перенесена из-за пандемии
Премьера с большим интересом ожидаемого супергеройского сериала канала Disney+ "Сокол и Зимний солдат" (Falcon And The Winter Soldier) предсказуемо не состоится на сервисе в августе.
Российская газета 07:50
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском 16:20
Общество
Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе
Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
Общество
Названы самые безопасные страны для туризма в 2020 году
Согласно списку, самый низкий индекс преступности в Катаре, который составляет 11,9 балла, а индекс безопасности этой страны – 88,1 балла.
SM News 16:00
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Игромания.ру 10:48
Армия и оружие
Пентагон запретил вывешивать на военных объектах флаги конфедератов
Глава Пентагона Марк Эспер наложил запрет на возможность вывешивать на военных объектах флаги конфедератов.
Газета.Ru 17:28
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Финансы
Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ 10:05
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
Общество
ВОЗ выявила рекордное число случаев коронавируса за сутки
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост случаев CoViD-19 в мире, за минувшие сутки в мире болезнь обнаружена у 237 743 человек.
Life.ru 16:41
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Здоровье
Выявлены случаи бубонной чумы у границ России
Ранее замдиректора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр высказывал свое мнение относительно того, что у российских границ велик риск распространения бубонной чумы.
Shraibikus News 11:23
Общество
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 17:50
Космос
Структура молекулярного облака Орион А подробно изучена в новой работе
AstroNews.ru 14 июля в 10:38