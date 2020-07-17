Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.

Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

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