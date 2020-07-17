Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.
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В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Заявлять об укреплении рубля грядущей осенью пока преждевременно, считает экономист, директор Департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.
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В Киеве около станции метро произошел взрыв

В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
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Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет

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Точно прогнозировать штормы научился искусственный интеллект

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Московский "Спартак" показал тренировку перед игрой 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита".
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Intel готовит более доступный 10-ядерный процессор для сокета LGA 1200. Core i9-10850K будет чуть замедленной версией Core i9-10900K

В конфигураторе одного из ПК компании DigitalStorm можно увидеть опцию в виде CPU Core i9-10850K, и такого процессора сейчас в ассортименте Intel нет.
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