Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Китай продал 1 млн баррелей резервной нефти

Взгляд.ру14:33

Bloomberg: Китай готовится обрушить нефтяной рынок

URA.Ru13:48

Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Газета.Ru13:10

Китай хочет уничтожить рынок нефти? Bloomberg выступил с серьёзными обвинениями

Царьград13:22

Китай из импортера превратился в экспортера нефти

Ёлдаш13:47

Китай задумал обвалить цены на нефть

Lenta.ru11:32

У ОПЕК новая проблема: Китай продает нефть из запасов

Profinance.ru09:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:26, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
15
Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
5
Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
510
Общество

Симоньян рассказала, как её домогались

SM News 11:32
3
Политика

Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
1
Кино

Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны

Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости 16:32
8
Общество

Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала

Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
URA.Ru 18:35
6
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
82
Общество

Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19

Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
РБК 13:01
77
Общество

Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой

Москва, 17 июля 2020, 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии.
REGNUM 05:58
7
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,8K
Авто

Maserati представила первый гибрид в своей истории

Компания Maserati представила первый в своей истории гибридный автомобиль, которым стал седан Ghibli Hybrid.
Журнал Авто.ру 12:42
2
Футбол

Бартомеу сегодня обсудит с Сетьеном положение «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу проведет беседу с главным тренером каталонской команды Энрике Сетьеном в пятницу, 17 июля, сообщает ESPN.
Чемпионат 13:20
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ

Evo-rus.com 03:11
29
Музыка

Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов

Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.
Pokatim.ru 08:00
Футбол

«Бенфика» объявила о возвращении Жорже Жезуша на пост главного тренера

65-летний португальский специалист Жорже Жезуш вновь возглавил португальскую «Бенфику», которую он тренировал с 2009 по 2015 год, сообщает официальный сайт «Орлов».
Чемпионат 19:20
Армия и оружие

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс 18:30
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
РИА Новости 17:23
Кино

Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»

Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 15 июля в 12:47
42
Экономика

Россия удивит Запад восстановлением экономики

Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU.
Взгляд.ру 07:56
5
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
2,2K
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
277
Шоу-бизнес

Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой

Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb 06:31
9
Финансы

Курс евро впервые с 4 мая превысил 82 рубля

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые почти за два месяца превысил 82 рубля. Курс доллара поднимался до 71,9 рубля.
RT на русском 08:46
115
Происшествия

В США помощник бизнесмена убил шефа и расчленил его тело из-за долга

В США по обвинению в убийстве бизнесмена Фахима Салеха, расчлененное тело которого было найдено в его квартире в Нью-Йорке на Манхэттене, арестован 21-летний Тайриз Хаспил.
Евразия Daily 19:15
Футбол

За шутку про «Спартак» гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч

Maksim Konstantinov / Global Look Press Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев получил замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей за высказывание про московский "Спартак".
РЕН ТВ 10:34
8
Политика

Кардашьян призвала мирно урегулировать конфликт Армении и Азербайджана

РЕН ТВ 17:28
15
Происшествия

СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала

Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
17
Игры

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt

Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com 09:09
15
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2

Берн, 17 июля 2020, 23:22 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 237 743 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии.
REGNUM 16:22
5
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное