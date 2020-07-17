Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.
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Подробнее о событии

Китай продал 1 млн баррелей резервной нефти

Взгляд.рувчера в 14:33

Китай задумал обвалить цены на нефть

Lenta.ruвчера в 11:32

Китай из импортера превратился в экспортера нефти

Ёлдашвчера в 13:47

Китай хочет уничтожить рынок нефти? Bloomberg выступил с серьёзными обвинениями

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Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

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Bloomberg: Китай готовится обрушить нефтяной рынок

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У ОПЕК новая проблема: Китай продает нефть из запасов

Profinance.ruвчера в 09:14
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Армия и оружие

В Карабахе сбили азербайджанский беспилотник

Минобороны Армении подтвердило захват азербайджанского дрона-камикадзе >> Как сообщает пресс-служба Армии обороны Карабаха, беспилотник, выполнявший разведывательный полет, был сбит на северо-восточном направлении линии соприкосновения.
Sputnik Армения 02:03
Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вероятно, побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
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Политика

Портреты президентов Клинтона и Буша исчезли из фойе Белого дома — CNN

Портреты экс-президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего были убраны из гранд-фойе Белого дома в Вашингтоне.
ИА Красная Весна 02:13
Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Здоровье

В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147

РИА Новости вчера в 04:23
744
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
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Путешествия

Туриндустрия вернется на докризисный уровень к концу 2021 года

Туристическая отрасль вернется на докризисный уровень не ранее конца 2021 года - середины 2022 года.
Российская газета 01:45
6
Общество

Скончался лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

Джон Льюис был известным лидером движения за гражданские права, он проработал в конгрессе более трех десятков лет.
Газета.Ru 01:17
3
Общество

Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области

Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости вчера в 05:32
5
Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК вчера в 05:40
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 вчера в 02:11
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro получил MIUI 12

Стабильную версию новой прошивки получили смартфоны Xiaomi Mi 9T Pro в Европе.
Evo-rus.com 16 июля в 01:15
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Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости

РИА Новости вчера в 17:23
2
Космос

Черные дыры были ошибочно приняты за черные дыры другого типа и галактики

Астрономы обнаружили, используя несколько разных телескопов, включая рентгеновскую обсерваторию Chandra («Чандра») НАСА, что сверхмассивные черные дыры (СМЧД) одного типа «маскируются» под другой тип черных дыр.
AstroNews.ru 16 июля в 04:07
Происшествия

Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 16 июля в 14:09
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Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
53
Общество

Пушков заявил об угасании и потускнении образа США

«От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет», — подчеркнул Пушков.
Lenta.ru 00:58
3
Политика

Депутат Рады назвал способ спасти Украину

Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
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Происшествия

Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме

Известия 01:53
Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
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Футбол

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: все дороги ведут на «Уэмбли»

Предлагаем наш прогноз на матч полуфинала Кубка Англии, в котором 18 июля «Арсенал» принимает «Манчестер Сити».
Все про Спорт ру вчера в 05:49
Транспорт

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
RT на русском вчера в 23:00
14
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
2,2K
Общество

СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter

Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия

В Екатеринбурге 40 человек эвакуировали из-за пожара в магазине

В Екатеринбурге произошел пожар в магазине, из примыкающего к нему жилого дома эвакуировали 40 человек, в том числе семь детей.
РБК 01:45
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 16 июля в 22:51
1,8K
Политика

В Турции назвали дату возобновления авиасообщения с Россией

В Турции ожидают, что авиасообщение с Россией восстановится уже 25 июля.
Профиль 02:24
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