Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.

Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Армия и оружие Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука. 48

Политика В Польше задержали бывшего главу дорожной службы Украины Гданьск, Польша, 20 июля 2020, 10:25 — REGNUM В польском городе Гданьск был задержан бывший председатель «Укравтодора» Славомир Новак, заявил 20 июля пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин в социальной сети Twitter.

Происшествия Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ. 78

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Здоровье Названы способы подготовить организм ко второй волне коронавируса Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Владимир Бекетов во время интервью для «КП» рассказал соотечественникам о том, как правильно подготовить себя к гипотетической второй волне коронавируса.

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Политика National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой". 887