Энергетика
ИзвестияBloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок
Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg. По данным агентства, весной Китай воспользовался резким обвалом фьючерсов и закупил большие объемы дешевой нефти.
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Китай хочет уничтожить рынок нефти? Bloomberg выступил с серьёзными обвинениями
Царьградвчера в 13:22
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Происшествия
СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку
В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечке дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
Piter.tv 02:52
Общество
Часть автовладельцев предложено освободить от транспортного налога
Как пишет RT, депутат Федоров считает справедливым освободить от уплаты транспортного налога тех, кто осознанно ставит автомобиль на прикол.
Вести.Ru 08:59
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Происшествия
В Москве в отеле найдена мертвой известная блогерша-психиатр
В одном из элитных московских отелей нашли тело 27-летней популярной блогерши, судебно-психиатрического эксперта, сексолога и частой гостьи программы "Пусть говорят" Анны Амбарцумян.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform вчера в 13:27
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Общество
Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА
ИА Красная Весна вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Муж и дочь покойной Надежды Румянцевой продают ее дом за 42 млн рублей
Муж звезды картины Девчата Надежды Румянцевой Вилли Хштоян и его дочь от первого брака Карина выставили дом артистки на продажу.
iReactor 04:34
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.
РИА Новости 10:19
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Общество
Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов
Сотрудники полиции задержали не менее 25 ЛГБТ-активистов у здания Госдумы в Москве во время одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс.
Интерфакс 10:34
Общество
Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия 07:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Общество
Генсек ООН рассказал о негативных последствиях пандемии
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за пандемии коронавируса мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времён Второй мировой войны и самым серьёзным падением доходов с 1870 года.
RT на русском 10:04
Политика
В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю
В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии
Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
Футбол
«Спартак» оценивает Жиго минимум в 20 млн евро
Защитник Самюэль Жиго оценен «Спартаком» в 20 миллионов евро, утверждает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 10:29
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Как уточняет пресс-служба Росстандарта, из-за возможных проблем с модулем антиблокировочной системы тормозов под кампанию подпадают 18 563 транспортных средства, которые выпускались в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:57
Происшествия
В Екатеринбурге проводят проверку из-за дискотеки в центре города
Полицейские проводят проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге.
RT на русском 06:25
Армия и оружие
Представитель Минобороны Азербайджана угрожает ракетой Армянской АЭС
В Министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по армянской атомной электростанции.
Евразия Daily 16 июля в 10:54