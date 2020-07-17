Энергетика

ИзвестияИзвестияBloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок

Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg. По данным агентства, весной Китай воспользовался резким обвалом фьючерсов и закупил большие объемы дешевой нефти.
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Китай продал 1 млн баррелей резервной нефти

Взгляд.рувчера в 14:33

Bloomberg: Китай готовится обрушить нефтяной рынок

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Китай задумал обвалить цены на нефть

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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Газета.Ru 10:29
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Происшествия

СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку

В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечке дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
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Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
2,3K
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Игры

Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
Piter.tv 02:52
8
Космос

«Роскосмос» подтвердил данные о сверхбыстром полете «Прогресса» к МКС

РИА Новости 09:29
3
Общество

Часть автовладельцев предложено освободить от транспортного налога

Как пишет RT, депутат Федоров считает справедливым освободить от уплаты транспортного налога тех, кто осознанно ставит автомобиль на прикол.
Вести.Ru 08:59
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Здоровье

Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
2,3K
Происшествия

В Москве в отеле найдена мертвой известная блогерша-психиатр

В одном из элитных московских отелей нашли тело 27-летней популярной блогерши, судебно-психиатрического эксперта, сексолога и частой гостьи программы "Пусть говорят" Анны Амбарцумян.
Газета.Ru 10:19
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Шоу-бизнес

Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом

NewInform вчера в 13:27
8
Футбол

Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Общество

Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА

ИА Красная Весна вчера в 09:41
29
Шоу-бизнес

Муж и дочь покойной Надежды Румянцевой продают ее дом за 42 млн рублей

Муж звезды картины Девчата Надежды Румянцевой Вилли Хштоян и его дочь от первого брака Карина выставили дом артистки на продажу.
iReactor 04:34
4
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.
РИА Новости 10:19
5
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
141
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1K
Происшествия

Орган XVII века собора Петра и Павла полностью сгорел

Вести.Ru 08:43
642
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
8
Общество

Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов

Сотрудники полиции задержали не менее 25 ЛГБТ-активистов у здания Госдумы в Москве во время одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс.
Интерфакс 10:34
286
Общество

Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия 07:27
10
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
42
Общество

Генсек ООН рассказал о негативных последствиях пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за пандемии коронавируса мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времён Второй мировой войны и самым серьёзным падением доходов с 1870 года.
RT на русском 10:04
Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
887
Политика

В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю

В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
20
Армия и оружие

Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии

Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
245
Футбол

«Спартак» оценивает Жиго минимум в 20 млн евро

Защитник Самюэль Жиго оценен «Спартаком» в 20 миллионов евро, утверждает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 10:29
Авто

Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

Как уточняет пресс-служба Росстандарта, из-за возможных проблем с модулем антиблокировочной системы тормозов под кампанию подпадают 18 563 транспортных средства, которые выпускались в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:57
21
Происшествия

В Екатеринбурге проводят проверку из-за дискотеки в центре города

Полицейские проводят проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге.
RT на русском 06:25
82
Армия и оружие

Представитель Минобороны Азербайджана угрожает ракетой Армянской АЭС

В Министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по армянской атомной электростанции.
Евразия Daily 16 июля в 10:54
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