Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.
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Китай продал 1 млн баррелей резервной нефти

Взгляд.рувчера в 14:33

Bloomberg: Китай готовится обрушить нефтяной рынок

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Китай задумал обвалить цены на нефть

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Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

РИА Новости 08:02
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Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
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Политика

МИД получил заверения ПНС Ливии об освобождении двух россиян

МИД РФ получил письменные заверения Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего Триполи, что проблема с освобождением россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:10
Общество

Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса

RT на русском 09:42
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Политика

В конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Piter.tv вчера в 13:43
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Общество

Уровень воды на китайской ГЭС превысил опасную отметку

News.ru 06:43
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Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
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Общество

Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС 03:18
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Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой минобороны Азербайджана ситуацию в Закавказье

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов 18 июля обсудили по телефону обстановку в закавказском регионе.
Известия 07:48
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Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере узбекского форварда Жалолиддинова

Metaratings 06:36
Космос

«Роскосмос» подтвердил данные о сверхбыстром полете «Прогресса» к МКС

РИА Новости 09:29
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

РБК 08:13
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Футбол

Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".
Газета.Ru 09:50
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
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Происшествия

В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства

Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
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Армия и оружие

Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии

Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
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Общество

Генсек ООН рассказал о негативных последствиях пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за пандемии коронавируса мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времён Второй мировой войны и самым серьёзным падением доходов с 1870 года.
RT на русском 10:04
Происшествия

Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

РБК 06:21
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Футбол

«Спартак» озвучил цену за Жиго для потенциальных покупателей

«Спартак» установил цену на защитника Самюэля Жиго не менее 20 млн евро для потенциальных покупателей.
Metaratings 09:25
Общество

Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей

Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru 08:03
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Политика

В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17

Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.
RT на русском вчера в 11:47
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Автоспорт

Квят показал 17-е время в третьей практике Гран-при Венгрии

Газета.Ru 07:27
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
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Авто

Mercedes официально представил AMG GT Black Series

Пакет Black Series предусматривает установку адаптивной системы демпфирования и стабилизаторов поперечной устойчивости.
Car.ru 15 июля в 08:58
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Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Армия и оружие

Украина купит у США 16 патрульных катеров

Коммерсантъ 09:33
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Армия и оружие

В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию.
РИА Новости 09:03
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Политика

«Ленивая смерть» в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный «диагноз»

Как утверждает профессор, явственные симптомы этого заболевания проявились у бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
Царьград 09:37
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