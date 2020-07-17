Энергетика
Газета.RuBloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg. По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.
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Китай хочет уничтожить рынок нефти? Bloomberg выступил с серьёзными обвинениями
Царьградвчера в 13:22
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Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса
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Газета.Ru 09:50
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На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
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Армия и оружие
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Газета.Ru 06:39
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Генсек ООН рассказал о негативных последствиях пандемии
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за пандемии коронавируса мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времён Второй мировой войны и самым серьёзным падением доходов с 1870 года.
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Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
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«Ленивая смерть» в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный «диагноз»
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