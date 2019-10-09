Политика
ВедомостиBloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников. По данным агентства, условия договора были согласованы ранее в этом году, однако затем переговоры были прерваны.
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Армия и оружие
Турция начала наземную фазу операции в Сирии
Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 15:40
Происшествия
Житель Петербурга выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру
В Петербурге мужчина, решивший купить квартиру, заплатил судебным приставам почти 400 тысяч рублей в счет погашения долга хозяйки недвижимости.
РИА Новости 02:09
Экономика
Названа численность мигрантов в России
В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
Газета.Ru 02:31
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Гаджеты
Apple может выпустить очки дополненной реальности в 2020 году
Очки дополненной реальности от компании Apple появятся на рынке уже в 2020 году.
iReactor 00:01
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline стоит дешевле нового iPhone
Фанаты Nissan Skyline отыскали в Японии магазин подержанных автомобилей Trust Kikaku, где эти модели из частных коллекций в идеальном состоянии можно купить дешевле, чем 11-й iPhone.
Letnews.ru вчера в 15:43
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Политика
В Кремле рассказали, кто не поздравил Путина с днем рождения
Радио Sputnik 08 октября в 09:09
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Врач рассказал, что на лечение у Анастасии Заворотнюк было 48 часов
Врач, специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова рассказала о принципе помощи при заболевании, которое, возможно, сейчас наблюдается у знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк.
Петербургский дневник вчера в 20:28
Политика
Зеленский заявил об отсутствии сил у Украины вернуть Крым
Владимир Зеленский заявил о невозможности вернуть Крым силами одной Украины.
Krym.News 00:53
Политика
Президент РФ встретился с губернаторами
Владимир Путин в Кремле собрал всех глав регионов, которые были избраны 8 сентября.
Московский Комсомолец вчера в 12:05
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
Известия вчера в 22:15
Общество
В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов
В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Интерфакс 01:38
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Происшествия
В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек
Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
ТАСС вчера в 22:48
Политика
Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным
Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
RT на русском 02:26
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру вчера в 04:00
Политика
Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе
Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ruposters.ru 08 октября в 05:28
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Здоровье
В России прооперировали девочку из США
ПроТуймазы вчера в 01:02
Экономика
Правительство РФ намерено выделить Саратовской области 3,6 млрд рублей
Бюджет Саратовской области может пополнится 3,63 млрд рублей от федеральной власти в качестве дотации.
Четвертая Власть 01:24
Космос
«Протон-М» успешно вывел на орбиту европейский и американский спутники
На орбиту Земли успешно выведены европейский и американский спутники Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1.
Телеканал 360° вчера в 23:23