Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников. По данным агентства, условия договора были согласованы ранее в этом году, однако затем переговоры были прерваны.

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

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