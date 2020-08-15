Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Bloomberg узнал о планах окружения Лукашенко в случае его свержения

Приближенные к президенту Белоруссии Александру Лукашенко чиновники интересовались у коллег в Кремле о возможности бегства в Россию в случае его свержения с поста главы государства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Пока Александр Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию, некоторые люди из его окружения изучают возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти, пишет
 Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве.
Forbes06:52
Подробнее о событии
Газета.Ru

Bloomberg узнал о планах окружения Лукашенко в случае его свержения

Газета.Ru09:34
Эхо Москвы

Bloomberg: Люди из окружения Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможном бегстве президента в РФ

Эхо Москвы11:04
Дождь

Bloomberg: люди из окружения Лукашенко обсуждали с Кремлем возможность бегства в Россию

Дождь07:27
URA.Ru

Bloomberg: Лукашенко думает о бегстве в Россию

URA.Ru08:15
Коммерсантъ

Bloomberg: окружение Лукашенко интересовалось у Кремля возможностью его бегства в Россию

Коммерсантъ07:29
Lenta.ru

Раскрыты возможные планы окружения Лукашенко о бегстве из Белоруссии

Lenta.ru08:43
Forbes

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко с Кремлем о бегстве в Россию

Forbes06:52

Названы условия получения «сверхвысоких» пенсий

У большинства россиян размер пенсионных коэффициентов зависит от стажа работы и зарплаты, однако есть отдельные категории граждан со "сверхвысокими" пенсиями, которые получают процент от оклада, рассказали "Московскому комсомольцу" опрошенные эксперты.
РИА Новости08:44
47