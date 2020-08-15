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Газета.Ru
Газета.Ru

Bloomberg узнал о планах окружения Лукашенко в случае его свержения

Приближенные к президенту Белоруссии Александру Лукашенко чиновники интересовались у коллег в Кремле о возможности бегства в Россию в случае его свержения с поста главы государства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Пока Александр Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию, некоторые люди из его окружения изучают возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти, пишет
 Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве.
Forbes06:52
Подробнее о событии
Газета.Ru

Bloomberg узнал о планах окружения Лукашенко в случае его свержения

Газета.Ru09:34
Эхо Москвы

Bloomberg: Люди из окружения Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможном бегстве президента в РФ

Эхо Москвы11:04
Forbes

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко с Кремлем о бегстве в Россию

Forbes06:52
URA.Ru

Bloomberg: Лукашенко думает о бегстве в Россию

URA.Ru08:15
Коммерсантъ

Bloomberg: окружение Лукашенко интересовалось у Кремля возможностью его бегства в Россию

Коммерсантъ07:29
Дождь

Bloomberg: люди из окружения Лукашенко обсуждали с Кремлем возможность бегства в Россию

Дождь07:27
Lenta.ru

Раскрыты возможные планы окружения Лукашенко о бегстве из Белоруссии

Lenta.ru08:43

Бюллетени сожжены. Штаб Тихановской выступил против пересчета голосов

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не намерен соглашаться на предложение пересчета голосов или второго тура выборов, заявила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина 15 августа в эфире «Эхо Москвы».
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Взгляд.ру07:00
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

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РИА Новости14:10
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Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах

Директор Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский на митинге перед сотрудниками предприятия признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах, прошедших 9 августа.
Известия14:36
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