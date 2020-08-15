Bloomberg узнал о планах окружения Лукашенко в случае его свержения

Приближенные к президенту Белоруссии Александру Лукашенко чиновники интересовались у коллег в Кремле о возможности бегства в Россию в случае его свержения с поста главы государства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.