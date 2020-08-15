Bloomberg узнал о планах окружения Лукашенко в случае его свержения
Приближенные к президенту Белоруссии Александру Лукашенко чиновники интересовались у коллег в Кремле о возможности бегства в Россию в случае его свержения с поста главы государства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Пока Александр Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию, некоторые люди из его окружения изучают возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти, пишет
Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве.
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