Bloomberg узнал о планах окружения Лукашенко в случае его свержения
Приближенные президента Белоруссии Александра Лукашенко ищут пути отхода на случай его свержения. Чиновники интересовались у кремлевских коллег о возможности бегства в Россию. Об их намерениях стало известно Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
Пока Александр Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию, некоторые люди из его окружения изучают возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти, пишет
Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве.
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