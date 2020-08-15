Лакомства оказались эффективнее электронных ошейников при обучении собак командам

Разумеется, у использования электронных ошейников есть много противников, но до сих пор непонятно, при этом, какой метод дрессировки самый эффективный: вполне может оказаться так, что быстрее и лучше всего собаку дрессировать именно с помощью ударов током.