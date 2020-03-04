Политика

РБКРБКBloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает
 Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК12:57

Подробнее о событии

Bloomberg: Мишустин поручил подготовить план восстановления связей с ОЭСР

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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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