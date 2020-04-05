Энергетика

News.ruNews.ruBloomberg узнал о препятствиях для сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти

У России и Саудовской Аравии возникли новые препятствия по урегулированию ситуации на нефтяном рынке. Стороны не могут согласовать параметры сокращения добычи. Как сообщает Bloomberg, и Москва, и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США.
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Bloomberg сообщил о препятствии для сделки России и Саудовской Аравии

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