Энергетика
News.ruBloomberg узнал о препятствиях для сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти
У России и Саудовской Аравии возникли новые препятствия по урегулированию ситуации на нефтяном рынке. Стороны не могут согласовать параметры сокращения добычи. Как сообщает Bloomberg, и Москва, и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США.
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Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
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Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
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В первом регионе России снизили цены на АЗС после обвала цен на нефть
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В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
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Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
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В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Армия и оружие
В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрела
Украинские силовики в понедельник обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате без света остались три населенных пункта на юге ДНР, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Экономика
Число личных банкротств россиян выросло на 70%
Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» и «жесткий» варианты прогноза по экономике России.
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Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
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В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.