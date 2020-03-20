Энергетика

РБКРБКBloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5

Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg. Такой прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов.
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Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5

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