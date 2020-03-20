Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.

Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

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