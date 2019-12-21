Технологии

ВедомостиВедомостиBloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
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с чего всё началось
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Ведомости12:20

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Apple работает над спутниками для передачи данных на устройства

News.ru06:56

Компания Apple создала подразделение для секретной разработки спутников

Эхо Москвы16:00

Bloomberg: Apple работает над спутниками для передачи данных на устройства

Газета.Ru12:30

В США сообщили о секретном проекте Apple, связанном со спутниками

Интерфакс12:37

СМИ сообщили о секретном проекте Apple по спутникам

Взгляд.ру13:10

Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

Ведомости12:20

СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников

РБК16:13
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Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
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