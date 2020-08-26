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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному

Канцлера Германии Ангелу Меркель разочаровало то, что российский президент Владимир Путин не отреагировал на её требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщает Bloomberg. В Кремле считают, что объективного повода для расследования пока нет.В источнике
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Московский Комсомолец

Bloomberg рассказал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Московский Комсомолец13:23
Коммерсантъ

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина по поводу Навального

Коммерсантъ12:24
Forbes

Bloomberg сообщил о реакции Меркель на позицию Кремля по Навальному

Forbes02:55
РБК

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

РБК09:14
ИА Красная Весна

Bloomberg: инцидент с Навальным нанес удар по отношениям Меркель и Путина

ИА Красная Весна04:25
News.ru

Bloomberg узнал о реакции Меркель на решение Путина о Навальном

News.ru09:42
ИноСМИ

Bloomberg (США): у Ангелы Меркель опять проблема с Путиным (Bloomberg)

ИноСМИ23:29

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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