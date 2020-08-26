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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина по поводу Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин «не проявил гибкости» в связи с болезнью оппозиционера Алексея Навального, которая могла быть вызвана отравлением, сообщает агентство Bloomberg.В источнике
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ИноСМИ

Bloomberg (США): Навальный находится в коме, и Ангела Меркель недовольна тем, какую позицию занимает Путин (Bloomberg)

ИноСМИ22:47
Московский Комсомолец

Bloomberg рассказал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Московский Комсомолецвчера в 13:23
ИА Красная Весна

Bloomberg: инцидент с Навальным нанес удар по отношениям Меркель и Путина

ИА Красная Веснавчера в 04:25
Коммерсантъ

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина по поводу Навального

Коммерсантъвчера в 12:24
РБК

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

РБКвчера в 09:14
Pravda.Ru

Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному

Pravda.Ruвчера в 13:52
Forbes

Bloomberg сообщил о реакции Меркель на позицию Кремля по Навальному

Forbesвчера в 02:55

Пенс дал согласие баллотироваться в вице-президенты США

Вице-президент США Майкл Помпео на съезде Республиканской партии США, прошедшей в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд), дал официальное согласие на участие в предстоящих в США в ноябре выборах в качестве кандидата на пост вице-президента от Республиканской партии.
Пенс дал согласие баллотироваться в вице-президенты США
РБК23:47

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Омские врачи боролись за жизнь оппозиционера Алексея Навального в течение 44 часов, скорая прибыла в аэропорт уже через 16 минут после поступления сигнала с борта, отмечается в открытом письме от медиков региона, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости22:32
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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