ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.