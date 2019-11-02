Экономика
РБКBloomberg узнал о разрешении наследного принца на IPO Saudi Aramco
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал окончательный «зеленый свет» на проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компаний в мире. Об этом пишет Blloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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Инвестбанки и пенсионные фонды РФ заинтересовались Saudi Aramco
Агентство нефтегазовой информации29 октября в 23:40
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
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Команда Антонио Конте пропустила на 59-й минуте после удара Роберто Сориано, но все же смогла отыграться после удара Ромелу Лукаку, а в компенсированное время бельгиец принес победу, забив с 11-метровой отметки - 2:1.
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Газета.Ru 13:09
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Опубликованы результаты Квята во второй практике Гран-при США
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В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при
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