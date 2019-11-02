Экономика

РБКРБКBloomberg узнал о разрешении наследного принца на IPO Saudi Aramco

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал окончательный «зеленый свет» на проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компаний в мире. Об этом пишет Blloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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с чего всё началось
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд разрешил проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco, сообщило агентство Bloomberg
 со ссылкой на источники.
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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. За 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.
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