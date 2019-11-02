с чего всё началось

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал окончательный «зеленый свет» на проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компаний в мире. Об этом пишет Blloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Bloomberg узнал о разрешении наследного принца на IPO Saudi Aramco

Футбол Сергей Семак: «Владели колоссальным преимуществом в матче с ЦСКА» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, чего не хватило команде для победы в матче 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1). — Нужно было реализовывать моменты, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Общество Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Происшествия В Башкирии трое детей провалились под лед на озере Трое маленьких детей провалились под лёд на озере в башкирском селе Байгильдино, отец сумел вытащить их и доставить в больницу, однако один ребёнок скончался, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Шоу-бизнес После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске Как известно, певица давно не ездила на гастроли и на вопрос журналистов о том, не переживает ли она перед концертом в Минске, Пугачева ответила, что почти «умирает от страха».

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Единоборства Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.

Политика КПРФ просит Путина не увольнять иркутского губернатора Депутаты Госдумы от фракции КПРФ призвали президента России Владимира Путина не отправлять в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченк.

Армия и оружие В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.