Экономика
РБКBloomberg узнал о разрешении наследного принца на IPO Saudi Aramco
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал окончательный «зеленый свет» на проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компаний в мире. Об этом пишет Blloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд разрешил проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 23:57
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Инвестбанки и пенсионные фонды РФ заинтересовались Saudi Aramco
Агентство нефтегазовой информации29 октября в 23:40
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:28, Вашингтон
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