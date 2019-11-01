Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал окончательный «зеленый свет» на проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компаний в мире. Об этом пишет Blloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Bloomberg узнал о разрешении наследного принца на IPO Saudi Aramco

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