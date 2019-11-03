Экономика
ИнтерфаксBloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении регулятора.RT на русскомвчера в 01:56
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Гаджеты
Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»
Yota запустила продажи нового устройства для беспроводного домашнего интернета – "Интернет-центр Yota 2". "Интернет-центр Yota 2" работает на двух частотах Wi-Fi – 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств.
AmurMedia.ru 18:00
Политика
Украина уцепилась за транзит российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко поставил знак равенства между запуском газопровода «Северный поток - 2» и прекращением транзита газа в Европу через территорию Украины.
Ридус 14:20
Общество
Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре
Возгорание в дата-центре стало причиной масштабного сбоя в работе соцсети "ВКонтакте".
ТАСС 16:22
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Происшествия
Пьяный водитель едва не снес памятник Александру III в Иркутске
Российская газета 02 ноября в 09:42
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Общество
Валерий Лимаренко получает сообщения от сахалинцев в соцсетях
Губернатор Валерий Лимаренко за неделю получил 150 сообщений в соцсетях.
Сахалин.Инфо 02 ноября в 18:46
Политика
Путин уволил 11 генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении более 10 генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.
Газета.Ru 12:42
Экономика
Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов.
РИА Новости 21:36
Политика
Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая
Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву.
РБК 06:05
Авто
ВИП-гараж: изучаем три сотни элитных авто, купленных свердловским чиновникам за бюджетный счет
Екатеринбург Онлайн 21:30
Общество
Путин ратифицировал протокол о пенсиях жителям Болгарии
Президент Владимир Путин ратифицировал соответствующий протокол.
Российская газета 11:15
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону
В сентябре Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону.
РБК 15:31
Происшествия
Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье
Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей.
ТАСС 19:53
Происшествия
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Тонга, сообщает 4 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
REGNUM 15:05
Авто
Представлен обновленный Hyundai Grandeur
Компания Hyundai рассекретила обновлённый седан Azera, известный в России, как Grandeur.
За рулем Кубань 02:24
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
По мнению подполковника Вооруженных сил США Гэри Лайка, американские военные медленнее совершенствуют методы РЭБ, нежели «находят новые проблемы».
РБК 21:19
Происшествия
В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена
В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.
Коммерсантъ 13:25
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости 19:04
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Политика
Россияне смогут решить все задачи только вместе, уверен Путин
Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в День народного единства подчеркнул, что только вместе россияне решат все задачи и ответят на все вызовы.
Народные новости 07:23
Общество
В Бурятии подвели итоги первого года в ДФО
Глава минвостокразвития назвал результаты перехода Бурятии в ДФО "только началом" Ровно год назад, 3 ноября 2018 года, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Бурятия и Забайкальский край из состава Сибирского федерального округа переданы в состав Дальневосточного федерального округа.
Байкал-Daily вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу.
Пятый канал вчера в 16:56
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Хоккей
Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Политика
Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.
Свободная Пресса 20:38
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК 19:29