Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксBloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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