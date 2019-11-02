Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксBloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Инвестбанки и пенсионные фонды РФ заинтересовались Saudi Aramco

Агентство нефтегазовой информации29 октября в 23:40

Bloomberg узнал о разрешении наследного принца на IPO Saudi Aramco

РБКвчера в 21:26

СМИ: наследный принц разрешил Saudi Aramco провести IPO

Коммерсантъвчера в 23:57

Крупнейшей сделке в истории дали зеленый свет

Lenta.ru08:50

Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco

Интерфаксвчера в 22:18

Российские пенсии уйдут в Саудовскую Аравию

Царьград30 октября в 11:06

Лакомый кусок: инвесторы в предвкушении IPO Saudi Aramco

Вести.Финанс30 октября в 08:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз Закирову извечной караоке-певицей

iReactor 31 октября в 14:29
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

РИА Новости 10:00
Футбол

«Зенит» стал победителем первого круга Премьер-Лиги

«Зенит» стал победителем первого круга Российской Премьер-Лиги. В активе команды Сергея Семака после 14 матчей 32 очка.
Чемпионат 10:33
Общество

Гидрометцентр РФ пообещал россиянам «розовую зиму»

Предстоящая зима на территории России будет «розовой», температурный фон ожидается около и выше климатической нормы.
Татар-информ вчера в 09:38
Технологии

В РФ появится своя спутниковая система телефонной связи

Astera вчера в 06:04
Общество

Грета Тунберг попросила о помощи

30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.
Рамблер вчера в 14:11
Экономика

В Госдуме беспокоятся из-за системы контроля товаров

В Госдуме беспокоятся из-за системы контроля товаров Группа депутатов Госдумы предупредила премьера Дмитрия Медведева, что введение маркировки товаров грозит ростом цен, инфляцией и может привести к уходу с рынка средних и малых производителей.
Коммерсантъ 31 октября в 11:11
Единоборства

Гендлин считает, что Ковалёв проиграет Альваресу при равном бое

RT на русском 08:19
Политика

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском вчера в 04:46
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование русскими

Lenta.ru вчера в 12:48
Общество

Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию

ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости 06:50
Религия

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Происшествия

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Политика

Белый дом подготовился к импичменту Трампа

Трамп рассказывает: пригласил в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против террориста номер один аль-Багдади.
ТВ Центр 04:59
Футбол

«Манчестер Юнайтед» уступил в гостях «Борнмуту»

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» открывали 11-й тур АПЛ.
Евро-футбол.ру 10:23
Происшествия

В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе

Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Политика

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Армия и оружие

В Сирии на границе с Турцией при взрыве погибли 10 человек

В результате взрыва на рынке в сирийском городе Телль-Абьяд, расположенном на границе с Турцией, погибли 10 человек, ранения получили более 30, передает Reuters.
Коммерсантъ 10:56
Политика

МИД России беспокоится за безопасность работников СМИ на Украине

"Серьезную обеспокоенность продолжает вызывать ситуация с безопасностью работников СМИ на Украине", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 08:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Народные новости 03:54
Политика

Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
REGNUM 05:37
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для обстрела российских АЭС

REGNUM вчера в 21:58
Экономика

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Теннис

WTA Finals. Элина Свитолина вышла в финал на отказе Белинды Бенчич

GoTennis.ru 08:40
Киберспорт

Blizzard отказалась переделывать сюжет Warcraft 3: Reforged в соответствии с канонами WoW

3DNews 00:56
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
РИА Новости 00:36
Политика

Журавлёв: Платить за развязанную войну придется Украине сполна

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.
REGNUM вчера в 06:44
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Saudi Aramco
Саудитская компания
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. За 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны, председатель правления благотворительного фонда Мухаммеда бин Салмана, глава королевского суда, председатель совета по экономическим вопросам и развитию страны. С 4 ноября 2017 года - глава Антикоррупционного комитета Саудовской Аравии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное