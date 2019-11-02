Экономика
ИнтерфаксBloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Инвестбанки и пенсионные фонды РФ заинтересовались Saudi Aramco
Агентство нефтегазовой информации29 октября в 23:40
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