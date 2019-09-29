с чего всё началось

Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Политика Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.

Авто Названы топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей В составленном топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей первое место оказалось за вторым поколением Ford Focus.

Политика В МИД России оценили заявления и действия Киева при Зеленском Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что во время нахождения на посту президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях и действиях Киева нет противоречий.

Происшествия Щенок питбуля погиб, защитив детей от ядовитой змеи в США В Соединенных Штатах собака ценой своей жизни смогла защитить детей от ядовитой змеи. О происшествии сообщило издание Fox35.

Происшествия В Татарстане парень с девушкой насиловали мужчин в сауне Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане утвердила обвинительное заключение против пары, которая в целях жантажа и вымогательства денежных средств насиловала ходивших в сауну мужчин, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.

Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова Кононов пришел на пост главного тренера «Спартака» в ноябре прошлого года.

Общество В России ввели новый документ для приема на работу Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Армия и оружие Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр» Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.

Театры Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.

Армия и оружие В ДНР обнаружили взрывное устройство «Сегодня во время патрулирования улиц в городе Макеевка патрулём Народной милиции ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство», — заявил он.

Общество Умерла теща Александра Лукашенко Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Футбол Футболисты киевского «Динамо» победили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины "Динамо" с 17 очками занимает третье место в чемпионате Украины, "Днепр-1" с 11 балами идет седьмым.

Волейбол Сербия выиграла чемпионат Европы по волейболу Мужская сборная Сербии одержала победу на чемпионате Европы по волейболу 2019 года.

Общество В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Демократы США намерены добиться публикации бесед Трампа и Путина Конгрессмены из Демократической партии США намерены добиться публикации бесед американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

Политика Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.

Общество В небе Подмосковья засняли необычный объект Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.

Политика Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.