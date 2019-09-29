с чего всё началось

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По данным источника, встреча с учеными прошла на юге Москвы.

Футбол «Спартак» отправил в отставку Кононова Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.

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Политика Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

Политика СМИ узнали об интересе Волкера насчет военной помощи Украине Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, которая занималась производством противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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