Политика
ВедомостиBloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Ведущие российские генетики провели тайную встречу по поводу редактирования ДНК с предполагаемой дочерью президента Владимира Путина Марией Воронцовой, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Медиазона04:06
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