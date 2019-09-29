с чего всё началось

Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

Политика Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

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Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Общество Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.

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Общество В России ввели новый документ для приема на работу Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».

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Музыка Рэпер L’One больше не сможет исполнять старые песни Как отметил Леван Горозия, еще в ноябре 2018 года было известно о закрытии проекта L’One.

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Футбол Экс-тренер «Краснодара» рассказал, почему Галицкий не увольняет Мусаева Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев в преддверии матча 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» выразил мнение, что владелец «быков» Сергей Галицкий с пониманием относится к процессам, происходящим в команде.

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Футбол Павел Мамаев перешел в «Ростов» Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.