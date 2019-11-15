Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные. По сообщению агентства, у нефтяных танкеров отключают транспондеры, сигнализирующие об их местоположении.

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

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