Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные. По сообщению агентства, у нефтяных танкеров отключают транспондеры, сигнализирующие об их местоположении.
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СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Коммерсантъ14 ноября в 22:58

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Ведомости14 ноября в 21:56

СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения

РБК14 ноября в 20:41

Агентство Bloomberg сообщило о тайных поставках нефти из Венесуэлы в Индию, Китай и Россию

Эхо Москвывчера в 04:02

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Дождьвчера в 01:12

Bloomberg сообщил о тайном экспорте нефти из Венесуэлы с помощью «Роснефти»

Forbesвчера в 02:24

Bloomberg: Венесуэла тайно экспортирует нефть в Россию

Новая газетавчера в 02:02
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Общество

Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва

Политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в возрасте 41 года.
РБК 03:03
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Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
REGNUM 03:14
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Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
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Общество

В России упал спрос на сигареты

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Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 00:32
Армия и оружие

Военнослужащие США испытали российский танк Т-80У

Военнослужащие бронетанковой бригады США - Greywolf испытали российский танк Т-80У. Об этом сообщается на странице подразделения в Twitter.
Газета.Ru 03:17
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Происшествия

На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Московский Комсомолец 01:31
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Общество

В «Росбанке» сообщили о сбое с операциями по картам

В ночь на 16 ноября в работе сервисов «Росбанка» произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в колл-центре банка.
РБК 02:50
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Боец UFC вышел на взвешивание в образе Джокера

Бразильский боец UFC Маркус Перес вышел на взвешивание перед шоу UFC Fight Night 164 в образе Джокера.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Автоспорт

Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль

Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
F1news.ru вчера в 17:30
Происшествия

Суд арестовал гендиректора ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске

Гендиректор частного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергей Андрющенко арестован до 14 января.
РБК вчера в 23:09
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу Гран-при в Москве

В первый день московского этапа Гран-при российская фигуристка Евгения Медведева стала лучший в короткой программе, улучшив свой личный рекорд на 1,79 балла.
Телеканал 360° вчера в 12:45
Общество

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
Известия 02:51
Происшествия

В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
РИА Новости 01:09
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Футбол

Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри

Главный тренер итальянской футбольной команды "Интер" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей внутри, сообщает Corriere della sera.
РИА Новости 02:41
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
RT на русском 02:29
Происшествия

МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 20019 года.
Вести.Ru 02:25
Происшествия

Отчим убитой в Крыму девочки дал признательные показания

Отчим 5-летней девочки, которая накануне пропала в Крыму, признался в ее убийстве.
Газета.Ru вчера в 05:05
Происшествия

Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Алтайском крае

REGNUM 01:45
Теннис

Даниил Медведев не справился с Александром Зверевым в Лондоне

Чтобы выйти в плей-офф, Медведеву нужно было надеяться на победу Стефаноса Циципаса над Надалем и самому выигрывать у Зверева в двух сетах.
Чемпионат вчера в 18:45
Футбол

Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией

Матч ТВ вчера в 20:21
Футбол

Финляндия впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Ореанда-Новости вчера в 14:36
Армия и оружие

Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Российская газета вчера в 04:27
Футбол

Дзюба пообещал, что Россия в матче с Бельгией «будет драться как львы»

Капитан сборной России Артем Дзюба пообещал, что игроки «будут драться как львы» в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Спорт-Экспресс 03:02
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