Экономика
ВедомостиBloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные. По сообщению агентства, у нефтяных танкеров отключают транспондеры, сигнализирующие об их местоположении.
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Агентство Bloomberg сообщило о тайных поставках нефти из Венесуэлы в Индию, Китай и Россию
Эхо Москвывчера в 04:02
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