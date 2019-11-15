Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные. По сообщению агентства, у нефтяных танкеров отключают транспондеры, сигнализирующие об их местоположении.
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СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 22:58

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Ведомостивчера в 21:56

СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения

РБКвчера в 20:41

Агентство Bloomberg сообщило о тайных поставках нефти из Венесуэлы в Индию, Китай и Россию

Эхо Москвы04:02

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Дождь01:12

Bloomberg сообщил о тайном экспорте нефти из Венесуэлы с помощью «Роснефти»

Forbes02:24

Bloomberg: Венесуэла тайно экспортирует нефть в Россию

Новая газета02:02
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 10:00
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Дело возбудили по нарушениям в доме престарелых в Челябинске

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Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.
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В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию

В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
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Мировой долг в первом полугодии достиг рекордных $250,9 трлн, за этот период он увеличился на 3%. Такие данные содержатся в очередном докладе американского Института международных финансов (IIF).
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