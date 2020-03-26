Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg узнал о возможной встрече 10 апреля министров энергетики G20

Дипломаты, занимающиеся вопросами нефтяной отрасли, работают над организацией встречи министров энергетики стран—участниц G20, сообщил Bloomberg. По информации источников агентства, встреча организуется для привлечения к переговорам по нефти США.
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Bloomberg: в ОПЕК+ призвали организовать встречу министров энергетики G20

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Bloomberg узнал дату возможной встречи стран G20

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Газета.Ru00:56

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РЕН ТВвчера в 15:16

Bloomberg: переговорщики ОПЕК+ призвали министров энергетики G20 к встрече 10 апреля

ТАССвчера в 14:55
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Комментарии

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