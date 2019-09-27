Экономика
ВедомостиBloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Эта информация появилась на фоне переговоров США и КНР о возможном перемирии в торговой войне.
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Акции китайских компаний падают на фоне сообщений о делистинге в США
Rambler News Serviceвчера в 13:09
Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США
Ведомостивчера в 16:08
Акции китайских компаний упали после информации о возможном делистинге с бирж США
Коммерсантъвчера в 16:52
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
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Гаджеты
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При помощи сенсорной панели пользователь может вызвать голосового помощника Alexa, который может помочь с покупками или указать правильный маршрут. https: / / twit https: / / twitter.com / amazonnews / status / 1176925101754740736 ter.com / amazonnews / status / 117692510175474 Раньше подобные устройства пытались выпускать и другие компании, в том числе Google и Microsoft.
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