Экономика
ВедомостиBloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Эта информация появилась на фоне переговоров США и КНР о возможном перемирии в торговой войне.
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Акции китайских компаний падают на фоне сообщений о делистинге в США
Rambler News Serviceвчера в 13:09
Акции китайских компаний упали после информации о возможном делистинге с бирж США
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Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США
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Гол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао
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Страдающие от обстрелов ВСУ жители поселка в ЛНР обратились в ЕСПЧ
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Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
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Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
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Воры в законе собрались вывезти криминальную кассу из России
Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в другую страну, пишут СМИ.
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