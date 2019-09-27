Экономика
ВедомостиBloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Эта информация появилась на фоне переговоров США и КНР о возможном перемирии в торговой войне.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:00, Вашингтон
Экономика
В России предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров
Правительство России в 2020 году предложили увеличить в целом по России сумму прожиточного минимума пенсионеров.
МонаВиста вчера в 02:43
Политика
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ 19:44
Политика
МИД России назвал безрассудством новые санкции США
В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
RT на русском вчера в 17:54
Армия и оружие
Корабль ПМО «Владимир Емельянов» вышел на ходовые испытания
Корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" проекта 12700 приступил к заводским ходовым испытаниям.
Sudostroenie.info 03:16
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:11
Здоровье
Лео Бокерия дал три простых совета, как предотвратить болезни сердца
В этом году впервые в нашей стране смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была минимальной с начала ХХI века.
Вечерняя Москва вчера в 14:22
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Как сообщает газета Kibris (Северный Кипр), в административном центре Кирения по подозрению в грабеже задержан россиянин Александр Сатлаев, ранее судимый в Республике Алтай за преступления на сексуальной почве.
Коммерсантъ 09:13
Армия и оружие
В России могут развернуть производство израильских боевых роботов
По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.
Военное обозрение вчера в 03:44
Политика
Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы
Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
RT на русском 20:19
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию батарею Patriot, радары и 200 военных
Вести.Финанс 02:26
Здоровье
В куркуме нашли ядовитый свинец
Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.
UfacityNews.ru вчера в 04:05
Общество
Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Ассанжа
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.
RT на русском 18:59
Космос
Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 00:24
Политика
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
РИА Новости 13:40
Космос
Марсоход NASA научился двигаться в стиле брейк-данс для исследования Красной планеты
Космический аппарат поместили на стол в Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии.
ГЛАС.RU 25 сентября в 06:14
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 07:22
Политика
Длинная очередь выстроилась к Лаврову после его речи в ООН
После выступления главы МИД России Сергея Лаврова на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выстроилась длинная очередь желающих пообщаться с российским министром.
Российская газета 20:34
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия
В Испании по запросу США задержан россиянин
По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
ТАСС 17:23
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Футбол
Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»
Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
Sports.ru 15:17
Энергетика
На шельфе Северных Курил выявлены крупные запасы углеводородного сырья
Начальные суммарные ресурсы углеводородов на шельфе Северных Курил специалисты Росгеологии оценили в 1,4 млрд тонн нефтяного эквивалента.
REGNUM 09:02
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Пегова впервые поделилась снимком с сестрой
Актриса театра и кино Ирина Пегова впервые поделилась снимком со старшей сестрой Татьяной.
Дни24 20:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова шокирована пробками во Владивостоке
Восток-Медиа 08:08