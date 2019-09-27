Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США

В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Эта информация появилась на фоне переговоров США и КНР о возможном перемирии в торговой войне.
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