В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Эта информация появилась на фоне переговоров США и КНР о возможном перемирии в торговой войне.

Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США

Экономика В России предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров Правительство России в 2020 году предложили увеличить в целом по России сумму прожиточного минимума пенсионеров.

Политика Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика МИД России назвал безрассудством новые санкции США В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».

Политика CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Здоровье Лео Бокерия дал три простых совета, как предотвратить болезни сердца В этом году впервые в нашей стране смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была минимальной с начала ХХI века.

Происшествия Сбежавший следователь нашелся на Кипре Как сообщает газета Kibris (Северный Кипр), в административном центре Кирения по подозрению в грабеже задержан россиянин Александр Сатлаев, ранее судимый в Республике Алтай за преступления на сексуальной почве.

Армия и оружие В России могут развернуть производство израильских боевых роботов По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.

Политика Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Технологии Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Экономика Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Происшествия Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.

Здоровье В куркуме нашли ядовитый свинец Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.

Общество Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Ассанжа Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.

Космос Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.

Политика Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.

Волейбол Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.

Политика Длинная очередь выстроилась к Лаврову после его речи в ООН После выступления главы МИД России Сергея Лаврова на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выстроилась длинная очередь желающих пообщаться с российским министром.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Происшествия В Испании по запросу США задержан россиянин По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Футбол Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал» Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.

Энергетика На шельфе Северных Курил выявлены крупные запасы углеводородного сырья Начальные суммарные ресурсы углеводородов на шельфе Северных Курил специалисты Росгеологии оценили в 1,4 млрд тонн нефтяного эквивалента.