Экономика
ВедомостиBloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Эта информация появилась на фоне переговоров США и КНР о возможном перемирии в торговой войне.
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В Минфине США опровергли сообщения о делистинге акций китайских компаний
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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
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РИА Новости 26 сентября в 06:51
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На Украине высказались об усилении позиций России в мире
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RT на русском вчера в 22:27
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Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 27 сентября в 07:22
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
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ТАСС вчера в 07:17
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В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1
REGNUM вчера в 19:24
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«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанные в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:25
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Авто
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AutoNews 27 сентября в 09:08
Общество
Ученые назвали полезные для здоровья сердца продукты
По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.
REGNUM 00:26
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Религия
Народные приметы на 29 сентября: когда наступят холода
В 29 сентября связаны и другие народные приметы. Считали, что чем теплее в этот день, тем позднее зима наступит.
Известия Мордовии вчера в 09:58
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Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица
РИА Новости вчера в 20:23
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Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
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Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ
VSE42.RU 27 сентября в 01:02
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Apple хочет показывать свои фильмы в кинотеатрах
Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.
Актуальные Новости вчера в 01:15
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У Квята в Сочи снова отказал мотор
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Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском вчера в 19:40
Армия и оружие
«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М
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