Политика
ВедомостиBloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником по экономике президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает «Интерфакс».
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Футбол
Сорокин: предложений о работе в кабмине не поступало
Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил РИА Новости, что на данный момент ему не поступало предложений о работе в новом кабинете министров.
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Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Политика
Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Политика
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Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Происшествия
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко находится в коме
Сегодня стало известно о том, что бывший мэр Калининграда, экс-депутат Государственной Думы 58-летний Юрий Савенко уже вторую неделю находится в коме.
Общество
Пользователи Twitter вынудили МИД Германии извиниться за шутку
МИД Германии извинился за шутку о визе в своем Twitter, которая вызвала критику пользователей.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
Футбол
Тренер «Славии» отказался возглавить «Локомотив»
Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски отказался возглавить московский «Локомотив».
Политика
Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов
Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
Общество
РФ получила право на экспорт говядины в Китай
Россия получила право на экспорт говядины в Китай, поставки возможны с 17 января, сообщает Россельхознадзор.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
В Кирове осуждена женщина, оставившая дома умирать дочь от голода
Женщина, по чьей вине умерла дочь в запертой квартире о голода и жажды, отправится на 13 лет в колонию.
Политика
ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина
Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
Общество
Испытания новейшего пистолета «Аспид» показали на видео
Ростех опубликовал видео испытаний новейшего 9-миллиметрового пистолета "Аспид" - спортивной версии армейского "Удава".
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее
Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Общество
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Космос
Ровер «Марс-2020» получит официальное имя в марте
Пятый марсоход НАСА получит официальное имя в марте этого года после того, как эксперты подведут итоги второго этапа конкурса среди школьников, который космическое агентство США проводит с августа прошлого года.
Происшествия
Под Вологдой забежавшая в школу собака покусала шестерых учеников
Собака бойцовской породы забежала в школу в городе Вытегра в Вологодской области и покусала шестерых учеников, ведется проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Космос