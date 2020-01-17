Политика

ВедомостиВедомостиBloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента

Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником по экономике президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает «Интерфакс».
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Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента

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Сорокин: предложений о работе в кабмине не поступало

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил РИА Новости, что на данный момент ему не поступало предложений о работе в новом кабинете министров.
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Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
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Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
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Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
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Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
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Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
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Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко находится в коме

Сегодня стало известно о том, что бывший мэр Калининграда, экс-депутат Государственной Думы 58-летний Юрий Савенко уже вторую неделю находится в коме.
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Общество

Пользователи Twitter вынудили МИД Германии извиниться за шутку

МИД Германии извинился за шутку о визе в своем Twitter, которая вызвала критику пользователей.
РИА Новости 08:19
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В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

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Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
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Тренер «Славии» отказался возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски отказался возглавить московский «Локомотив».
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Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов

Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
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Общество

РФ получила право на экспорт говядины в Китай

Россия получила право на экспорт говядины в Китай, поставки возможны с 17 января, сообщает Россельхознадзор.
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

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Женщина, по чьей вине умерла дочь в запертой квартире о голода и жажды, отправится на 13 лет в колонию.
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Политика

ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина

Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
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Испытания новейшего пистолета «Аспид» показали на видео

Ростех опубликовал видео испытаний новейшего 9-миллиметрового пистолета "Аспид" - спортивной версии армейского "Удава".
Российская газета 07:43
Биатлон

На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартует женская эстафета

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Подозреваемый во взятке заместитель мэра Ярославля уволен с работы

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Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
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Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее

Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
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Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
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В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
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Ровер «Марс-2020» получит официальное имя в марте

Пятый марсоход НАСА получит официальное имя в марте этого года после того, как эксперты подведут итоги второго этапа конкурса среди школьников, который космическое агентство США проводит с августа прошлого года.
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Под Вологдой забежавшая в школу собака покусала шестерых учеников

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Замене робота «Федора» поручат опасные задания на МКС

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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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