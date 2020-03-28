Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваBloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки. По последним данным, в России зарегистрировано 1264 случая заражения.
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Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города

Ведомости07:47

Bloomberg сообщил о «серьезном обсуждении» закрытия города в мэрии Москвы

Forbes14:06

Bloomberg: власти Москвы «всерьез» задумались о закрытии города

Дождь06:58

Bloomberg: Власти Москвы обсуждают возможность закрытия города из-за коронавируса

Эхо Москвы08:00

Власти Москвы намерены добиваться принудительного закрытия компаний за нарушение режима временных ограничений

Говорит Москва08:41

Bloomberg: власти Москвы всерьёз обсуждают идею закрытия города

Pravda.Ru08:41

Москву могут закрыть на карантин

ГЛАС.RU08:50
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Происшествия

В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.
Российская газета 14:51
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Волейбол

Официально: Чемпионат России по волейболу завершен досрочно

Чемпионат России по волейболу завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 08:58
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
ToDay News Ufa 07:31
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс 12:55
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Спорт

Глава оргкомитета ОИ-2024: пандемия повлияет на подготовку Игр

Глава оргкомитета летней Олимпиады 2024 года Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса внесет коррективы при подготовке и организации Игр в Париже.
РИА Новости 12:36
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Кино

Актер Марк Блум умер от коронавируса

Кино-Панк 07:45
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 14:42
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Конго

По расчетам специалистов, в местный порт Пуэнт-Нуар трубоукладчик прибудет 10 апреля. «Академик Черский» вышел из Находки 10 февраля.
Суть событий 13:08
Игры

Названы новые персонажи, которых могут добавить в Mortal Kombat 11

Моддер узнал конечное число бойцов, которых добавят в новую «Смертельную битву».
NewInform 05:10
Здоровье

Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом

Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.
ТАСС 15:11
Общество

В Испании ужесточили карантинный режим

Власти Испании решили сделать жестче условия карантина, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 15:42
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Шоу-бизнес

Никас Сафронов поздравил 74-летнего Петросяна с рождением ребенка

Bimru.ru 07:28
Общество

Итальянцы признались, что голодают из-за карантина

В Италии из-за вспышки коронавирусной инфекции сложилась отчаянная экономическая ситуация.
Аргументы недели 15:52
Авто

Секреты автомобилей, о которых не знает большинство владельцев

Эксперты рассказали об интересных и нужных функциях некоторых автомобилей, о которых владельцы часто не знают, пренебрегая чтением инструкций.
32CARS.ru 04:52
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Наука

Ученые смогли извлечь другие цвета из черного

Команда исследователей под руководством Университета Бирмингема нашла способ контролировать, как свет проходит через эти неупорядоченные поверхности, чтобы получить другие цвета.
Хайтек 14:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
REGNUM 07:23
Общество

Курск сегодня присоединился к акции «Час земли»

Kurskcity.ru 15:56
Игры

Пользователи Steam смогут поиграть в Cities: Skylines бесплатно

NewInform 10:59
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