Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg. По информации агентства, Москва была готова к снижению цен на нефть после срыва сделки с Эр-Риядом.

Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

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