Общество

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg. По информации агентства, Москва была готова к снижению цен на нефть после срыва сделки с Эр-Риядом.
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Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

РИА Новости21:56

Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Lenta.ru10:22

Источники Bloomberg: Власти России были готовы к серьезному падению цен на нефть

Эхо Москвы09:00

Bloomberg: Кремль был готов к нефти по $20 перед разрывом соглашения ОПЕК+

Ведомости10:05

«Нефтяной шантаж»: Bloomberg узнал об отказе Кремля идти на уступки в нефтяной войне с саудитами

Forbes08:54

СМИ узнали о жесткой позиции России в нефтяной войне

Московский Комсомолец08:46

СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом

РБК07:06
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Технологии

Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store

Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.
REGNUM 16:26
Общество

«На счетах приходов денег нет». Малый и средний бизнес страдает из-за коронавируса

Оксана написала в Business FM письмо отчаяния: сотрудники увольняются или берут отпуск за свой счет.
BFM.ru 22:05
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Космос

Синий сверхгигант может появиться из слияния двух звезд

По мнению ученых из RIKEN, сверхновая звезда в недалекой от нас галактике появилась в результате взрыва голубого сверхгиганта.
Политическая Экспертиза вчера в 11:26
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Технологии

Сбербанк тестирует технологию приема оплаты смартфонами

Сбербанк представил во всех регионах РФ новый сервис Tap on Phone, позволяющий компаниям малого и среднего бизнеса принимать бесконтактные платежи с помощью обычного телефона, применяя его как терминал, проинформировала пресс-служба кредитной организации.
Evo-rus.com вчера в 01:37
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
ToDay News Ufa 18 марта в 04:27
Экономика

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Lenta.ru 18:55
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
RT на русском 21:05
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Общество

Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Красная весна 16:08
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Bimru.ru 06:54
Происшествия

В кафе в подмосковном Щелково произошел пожар

РБК 22:01
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Происшествия

Суд вынес приговор водителю Honda, сбившему на тротуаре трех человек

66.ru 05:17
Политика

Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.
ТАСС 18:57
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс 05:46
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm вчера в 11:09
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

Женщина в отпуске побывала во Франции. Всего в стационаре находится 321 пациент, в том числе 18 детей.
REGNUM 02:45
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
Политика

Экс-депутат Рады рассказала о риске «гибели Украины как государства»

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман предупредила об опасности «вируса ненависти» на Украине, который может привести к тому, что страна «погибнет как государство».
RT на русском 00:49
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
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