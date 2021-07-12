Российские власти обсуждают возможность введения более долгосрочных мер по изъятию сверхприбылей горнодобывающих компаний после того, как в конце этого года закончится действие временных экспортных пошлин, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Российский актер Юра Борисов, который сыграл роли сразу в двух фильмах - участниках основного конкурса Каннского кинофестиваля, рассказал в интервью ТАСС, что открыт к международному сотрудничеству и со своей стороны предпринимает к этому шаги.
Молдавская пропрезидентская партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,72% голосов, сообщает ЦИК после обработки 99,9% протоколов с избирательных участков, она получает большинство мест в законодательном органе.