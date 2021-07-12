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Экономика

Bloomberg узнал об обсуждении мер по изъятию части доходов металлургов

Российские власти обсуждают возможность введения более долгосрочных мер по изъятию сверхприбылей горнодобывающих компаний после того, как в конце этого года закончится действие временных экспортных пошлин, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК
Окончательное решение планируется принять после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.
Московский Комсомолец
Ставки, вероятно, будут привязаны к ценам на сырье, поэтому сборы будут увеличиваться вместе с ростом рынка, рассказали собеседники.
РБК
Временные пошлины на экспорт металлов будут действовать с 1 августа по 31 декабря 2021 года.
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