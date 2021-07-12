Актер Борисов заявил, что готов к международному сотрудничеству

Российский актер Юра Борисов, который сыграл роли сразу в двух фильмах - участниках основного конкурса Каннского кинофестиваля, рассказал в интервью ТАСС, что открыт к международному сотрудничеству и со своей стороны предпринимает к этому шаги.