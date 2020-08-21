Epic проведёт масштабный турнир #FreeFortnite с призами против Apple

Apple удалила Fortnite из App Store в тот же день, а вскоре после этого Epic начала против Apple кампанию под хештегом #FreeFortnite, подав в суд и выпустив видео «Nineteen Eighty-Fortnite», пародирующее знаменитую рекламу Apple «1984».