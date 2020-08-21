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РБК
РБК

Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко

Хотя официально Кремль продолжает поддерживать Александра Лукашенко, в окружении Владимира Путина начали анализировать возможные последствия смены лидера в соседней стране, передает Bloomberg.В источнике
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Царьград

Какова роль Путина в белорусском бунте: Bloomberg настаивает на двойном плане

Царьград10:15
Неделя Новостей

Окружение Лукашенко прорабатывает варианты тихого «слива»

Неделя Новостей18 августа в 08:10
Фонтанка.Ру

Bloomberg: В окружении Путина многие считают Лукашенко «токсичным и утратившим доверие» и готовятся к смене власти в Белоруссии

Фонтанка.Ру08:54
Forbes

Bloomberg узнал о готовности ближайшего окружения Путина к падению режима Лукашенко

Forbes08:35
РБК

Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко

РБК08:07
Snob.ru

Почему битва Кремля за Беларусь только начинается

Snob.ru18 августа в 12:57
Газета.Ru

Bloomberg: в Кремле задумались о последствиях ухода Лукашенко с поста президента

Газета.Ru10:09

Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона «Ведьмака»

Британский актер Генри Кавилл опубликовал в своем Instagram-аккаунте первое фото с продолжения съемок сериала "Ведьмак" от Netflix, на котором запечатлен процесс его превращения в истребителя чудовищ с помощью грима.
Российская газета06:21
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