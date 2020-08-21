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РБК
РБК

Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко

Хотя официально Кремль продолжает поддерживать Александра Лукашенко, в окружении Владимира Путина начали анализировать возможные последствия смены лидера в соседней стране, передает Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
Александр Лукашенко потерял доверие как политический партнёр, способный выполнять соглашения с Москвой, и становится токсичным, заявили
 опрошенные Bloomberg источники в окружении президента Владимира Путина.
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Фонтанка.Ру08:54

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Эхо Москвы в Уфе03:09