Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко
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Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко
Хотя официально Кремль продолжает поддерживать Александра Лукашенко, в окружении Владимира Путина начали анализировать возможные последствия смены лидера в соседней стране, передает Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
Александр Лукашенко потерял доверие как политический партнёр, способный выполнять соглашения с Москвой, и становится токсичным, заявили
опрошенные Bloomberg источники в окружении президента Владимира Путина.
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