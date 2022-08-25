Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил освободить в зале суда экс-мэра города Евгения Ройзмана, задержанного в среду по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.
"Со стороны США было объявлено о том, что часть их стратегических бомбардировщиков, а также пусковых установок на стратегических подводных ракетоносцах была переоборудована и более не может использоваться для применения ядерных вооружений", - сказал Белоусов журналистам.
Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовные дела против украинского депутата Алексея Гончаренко за угрозу насилием по отношению к белорусскому президенту Александру Лукашенко и дискредитацию страны.