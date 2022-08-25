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Bloomberg узнал об остановке экспорта российского угля морским путем из-за санкций ЕС

Экспорт российского угля морским путем фактически остановлен из-за санкций ЕС, сообщил
 Bloomberg.
Forbes
В результате крупнейшая в России компания по добыче энергетического сырья СУЭК не может отгружать топливо с середины августа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru
На этом рынке доминируют компании из Евросоюза, Великобритании и Швейцарии.
Lenta.ru
Идеи перенаправить объемы поставок угля со стороны России в Азию до вступления в силу эмбарго успехом не увенчались.
Московский Комсомолец

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