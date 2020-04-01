Энергетика

РБКРБКBloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
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с чего всё началось
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
РБК09:48

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Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

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Источник: Россия не будет увеличивать добычу нефти с 1 апреля

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Чиновник объяснил, почему РФ, в отличие от Саудовской Аравии, не наращивает добычу нефти

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