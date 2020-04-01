с чего всё началось

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.

Экономика Российский рынок и рубль демонстрируют чудеса роста Кстати в Австралии ожидается самая глубокая рецессия за 90 лет, так что российские угольщики в следующем году смогут нарастить объемы.

Общество Минкомсвязи создаст систему отслеживания нарушений карантина Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал о разработке системы, которая позволит отследить нарушение условий режима самоизоляции.

Общество В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции 1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.

Общество В Саратове возникли очереди из-за выдачи спецпропусков После введения в Саратове режима выхода на работу по спецпропускам около зданий районных администраций города начали собираться очереди из людей, ожидающих выдачи документов.

Хоккей Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.

Здоровье В больнице в Сыктывкаре 53 человека заразились коронавирусом В больнице Эжвинского района Сыктывкара у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки там подтвердили 32 заражения, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова.

Общество Госдума разрешила онлайн-продажу лекарств Госдума приняла в третьем чтении законопроект об онлайн-торговле лекарствами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Общество Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.

Экономика Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

Здоровье Минздрав оценил готовность регионов к распространению коронавируса «Ситуация оценивается нами как удовлетворительная: во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции и организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее», — отметил заместитель министра здравоохранения Владимир Уйба.

Политика Украина поддержала введение санкций против Белоруссии Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Политика Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Генпрокуратура нашла в Сети еще четыре фейка о коронавирусе Генеральная прокуратура выявила в интернете еще четыре фейковых сообщения о коронавирусе и требует ограничить к ним доступ, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.