Энергетика
РБКBloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
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Комментарии
Экономика
Российский рынок и рубль демонстрируют чудеса роста
Кстати в Австралии ожидается самая глубокая рецессия за 90 лет, так что российские угольщики в следующем году смогут нарастить объемы.
Общество
Минкомсвязи создаст систему отслеживания нарушений карантина
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал о разработке системы, которая позволит отследить нарушение условий режима самоизоляции.
Общество
В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции
1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Общество
В Саратове возникли очереди из-за выдачи спецпропусков
После введения в Саратове режима выхода на работу по спецпропускам около зданий районных администраций города начали собираться очереди из людей, ожидающих выдачи документов.
Хоккей
Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги
Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.
Здоровье
В больнице в Сыктывкаре 53 человека заразились коронавирусом
В больнице Эжвинского района Сыктывкара у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки там подтвердили 32 заражения, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова.
Экономика
Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
Первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса был утвержден Собяниным 24 марта.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.
Здоровье
В России вступили в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
Вступили в силу новые меры борьбы с распространением коронавируса COVID-19, которые ввел премьер Михаил Мишустин.
Общество
Госдума разрешила онлайн-продажу лекарств
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об онлайн-торговле лекарствами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Общество
Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина
Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Политика
Чубаров отменил марш на Крым из-за коронавируса
Председатель организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефат Чубаров объявил о переносе даты силового похода на Крым.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Здоровье
Минздрав оценил готовность регионов к распространению коронавируса
«Ситуация оценивается нами как удовлетворительная: во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции и организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее», — отметил заместитель министра здравоохранения Владимир Уйба.
Хоккей
«Адмирал» объявил об отказе от участия в следующем сезоне КХЛ
ХК «Адмирал» официально объявил об отказе от участия в следующем сезоне КХЛ в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении на сайте команды.
Общество
В Петербурге приостановили работу табачные заводы
Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Политика
Украина поддержала введение санкций против Белоруссии
Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Киберспорт
Virtus.pro объявила об открытии второго состава по Dota 2
Киберспортивная организация Virtus.pro представила второй состав по Dota 2.
Политика
Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Общество
Генпрокуратура нашла в Сети еще четыре фейка о коронавирусе
Генеральная прокуратура выявила в интернете еще четыре фейковых сообщения о коронавирусе и требует ограничить к ним доступ, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия
Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
Политика
Путин подписал закон о праве ФСО использовать боевую технику
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику.
Политика
Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма
Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова порадовала поклонников редким снимком с дочерью
Знаменитость редко делится снимками с малышами, предпочитая не показывать их лица. Однако иногда все же делает исключения.