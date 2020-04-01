с чего всё началось

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.

Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

Общество Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку В 2017 году Вьюшков стал первым заместителем министра здравоохранения Омской области, 18 декабря 2018 года был назначен Министром здравоохранения региона, придя на смену возглавлявшему Минздрав с 2012 года Андрею Стороженко.

Общество В Волгоградской области введены правила передвижения С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.

Общество Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд Выехавшим из Чечни жителям рекомендовано вернуться до 5 апреля, после этого все административные границы будут закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Космос Волгоградцы стали гораздо ближе ко Вселенной В рубрике «Астрономическая минута с Волгоградским планетарием» каждый день лектор подробно повествует о небесных явлениях в широте нашего региона, видимых вооруженным взглядом, будь то растущая Луна и пепельный свет, яркая Венера или маленькая оранжевая звезда Альдебаран, а также многое другое.

Общество В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Политика Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.

Общество Как жизнь россиян изменится с 1 апреля В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.

Здоровье Минздрав РФ оценил готовность субъектов Федерации к коронавирусу Москва, 1 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Министерство здравоохранения России оценивает ситуацию с готовностью субъектов Федерации к борье с распространением коронавирусной инфекции, как удовлетворительную.

Гаджеты Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.