Энергетика
Газета.RuBloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля
Россия не планирует наращивать добычу нефти после прекращения договоренностей ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники. Поставки Саудовской Аравии выросли свыше 12 млн баррелей в день.
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с чего всё началось
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.РБКвчера в 09:48
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День дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. Обзор
Интерфакс31 марта в 13:11
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