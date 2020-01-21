с чего всё началось

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве. Этот же собеседник опроверг ранее появившиеся в СМИ о том, что Москва ведет тайные переговоры с Эр-Риядом.

Общество Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Общество Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье К сожалению, были и два смертельных случая в связи с осложнениями, об этом сообщает штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Экономика Минфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам Если у гражданина на счетах разных банков сумма вкладов превышает в совокупности 1 млн рублей, проценты с доходов этих счетов будут суммироваться.

Футбол ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.

Энергетика Экспортная цена российской нефти стала отрицательной Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Общество Омичи смогут покупать лекарства онлайн Закон позволит пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями получить необходимые лекарства, не выходя из дома.

Общество В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Общество Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом По состоянию на среду, ни одного случая заражения не зафиксировано в Алтае, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, на Чукотке, Ямале и в Ненецком автономном округе, передает "Газета. ру" Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777.

Армия и оружие Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Здоровье Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.

Общество Правительство Украины ужесточает карантинные меры Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"

Происшествия Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.